«الخارجية الأمريكية»: مستقبل قطاع غزة بعد الحرب في يد الشعب الفلسطيني

دعا سامويل وربيرج المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى حماية المدنيين في قطاع غزة، والسماح بإدخال مزيد من المساعدات، مشددًا على أنه دون الجهود الأمريكية لم تكن المساعدات الإنسانية تصل إلى الشعب الفلسطيني، الذي له الحق وحده في تقرير مستقبل قطاع غزة بعد الحرب.

دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وأضاف خلال تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية: «بسبب المناقشات بين الرئيس بايدن والمسؤولين الإسرائيليين دخلت المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».

الخطة الإسرائيلية لإنهاء الحرب

وتابع وربيرج: «بايدن سيسمع وجها لوجه من نتنياهو الخطة الإسرائيلية لإنهاء هذه الحرب، ونرى أن إسرائيل ملزمة بحماية مواطنيها من تكرار هجمات الفصائل الفلسطينية على غرار ما حدث في السابع من أكتوبر».

وأكد، أنّ الشعب الفلسطيني وحده من يقرر مستقبل قطاع غزة بعد الحرب، وليس إسرائيل أو الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة أو أي طرف آخر، مواصلا: «نشارك في كل المناقشات وبلينكن جاء إلى المنطقة ليسمع ويشارك أفكارنا».