«نتنياهو» مهدد بالسجن.. وفرصة واحدة أمامه للهروب من المحاكمة

يواجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السجن نتيجة اتهامه في العديد من القضايا قبل أحداث السابع من أكتوبر، وهي قضايا تتعلق بتلقي رشاوى واحتيال وخيانة الأمانة، وأمام بنيامين نتنياهو وسيلة واحدة فقط للهرب من المحاكمة والسجن، وهي استمرار الحرب على قطاع غزة، وانتصار دولة الاحتلال الإسرائيلي، فيما يضع مستقبله على المحك.

وبحسب «رويترز»، تعد إحدى أقوى القضايا التي يواجهها «نتنياهو» ويواجه تهمة السجن فيها، هي تقديم خدمات بطريقة غير مشروعة لإحدى شركات الاتصالات، وفي مقابل ذلك، قيام الشركة بتغطية إيجابية عنه وعن زوجته على موقع إخباري واسع الانتشار.

فرصة بنيامين نتنياهو للهروب من السجن

وبحسب ما أكده الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، لـ«الوطن»، فأمام «نتنياهو» فرصة واحدة للهروب من السجن، وهي استمرار الحرب على غزة، وتحقيق الأهداف العسكرية والنجاح في الحرب، كما يريد أيضًا استمرار الحرب لتجنب معارضة الوزيرين اليمينين المتطرفين بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير، حتى لا يفقد ائتلافه الحكومي، بعد أن هددوا بالانسحاب في حالة توقف الحرب.

أحمد القيسوني، الخبير السياسي، قال لـ«الوطن» إن فرصة بنيامين نتنياهو ضعيفة فيما يتعلق بمستقبله السياسي، لكن فوز دولة الاحتلال الإسرائيلي بالحرب، وتحقيق أهداف «نتنياهو» العسكرية، هي طريقته للهرب من الفشل والسجن أيضًا، لذلك مستقبله مرهون باستمرار الحرب، وإذا نجح، فسيتحول إلى بطل في إسرائيل، وربما يعفو عنه في العديد من القضايا.

التأجيل إلى شهر فبراير

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي رفض الذهاب إلى المحاكمة في شهر ديسمبر الماضي، حيث كان من المقرر خضوعه لجلسة استماع، لكنه برر عدم ذهابه بأنه مشغول في الحرب، فأعلنت المحكمة تأجيل القضية إلى شهر فبراير المقبل.