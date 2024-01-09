«الصحة»: زيادة أعداد مصابي الفيروسات التنفسية ومنها متحور كورونا الجديد

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان ارتفاع إصابات الفيروسات التنفسية بين المواطنين وبينها متحور كورونا الجديد، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفيروسات التنفسية تنتشر خلال فصل الشتاء ويجب على المواطنين ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية والحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا للوقاية من الإصابة بالفيروسات التنفسية والعمل على تعزيز الجهاز المناعي.

متحور فيروس كورونا الجديد

وتابع المصدر أن الفيروسات التنفسية لا تقف عند الإنفلونزا الموسمية ونزلات البرد والفيروس المخلوي بل تشمل فيروس كورونا، وعلى المواطنين ضرورة التأقلم على وجود أنواع مختلفة من فيروس كورونا وانتشاره في موسم الشتاء.

أعراض متحور كورونا الجديد

وأضاف المصدر أن ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا أمر طبيعي ومتوقع، مشيرا إلى أن المتحورات التي تظهر من الفترة إلى الأخرى لا تدعو للقلق؛ إذ إنها سريعة الانتشار ولكن إصابتها خفيفة ولا تستدعي دخول المستشفيات.

وحدد المصدر بوزارة الصحة والسكان أعراض متحور كورونا الجديد، وقال إنها تتضمن ارتفاع درجة الحرارة والصداع والسعال وسيلان الأنف وآلاما في الأذن واحتقانا في الحلق، مشيرا إلى أن كافة أدوية علاج فيروس كورونا ومتحوراته متوافرة ولا يوجد أي نواقص بشأنها وعلى المواطنين قبل الحصول على العلاج العودة للطبيب المختص.