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مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: لا يجب التسامح مع الفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

حسن سمير
05:43 م | الثلاثاء 09 يناير 2024
 المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور

 المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور

قال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن هناك إدراك لدى دول العالم على ضرورة وقف إطلاق النار، ولا يجب التسامح مع الفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال في فلسطين.

وأوضح المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، خلال كلمته بجلسة الأمم المتحدة لمناقشة الوضع في غزة ونقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن 1% من إجمالي سكان قطاع غزة قتلوا، و87% نزحوا من قطاع غزة جراء الحرب، مشيرًا إلى أن إسرائيل تدمر كل شيء حتى تصبح غزة غير قابلة للعيش، ونتنياهو لم يهتم بأمن الإسرائيليين وحلفائه إلا البقاء في السلطة.

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بقلم حسن سمير