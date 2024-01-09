«القومي للبحوث» يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة أكتوبر لتوثيق التعاون العلمي

قال المركز القومي للبحوث إنه اتفاقا مع سياسة الدولة في النهوض بالبحث العلمي فى كل المجالات فقد وقع، اليوم الثلاثاء، الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث بروتوكول تعاون، مع الدكتورة هبة فاروق سالم، رئيس جامعة أكتوبر التكنولوجية، وذلك دعما لتوثيق علاقات التعاون العلمي والثقافي بين الجهتين.

وأضاف المركز في بيان صحفي، اليوم، أن هذا البروتوكول جاء من منطلق حرص كل منهما على تبادل الخبرات والاستشارات الفنية والعلمية، وتعظيم الاستفادة من المعامل البحثية التابعة لهما، وإعداد كوادر علمية، وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة والاستفادة من مخرجاتها بما يخدم خطط التنمية في المجتمع.

وأشار المركز القومي للبحوث إلى أن البروتوكول يهدف إلى تحديد التعاون المشترك في كل المجالات العلمية والتطبيقية ذات الاهتمام المشترك ويشمل بالأخص، الأبحاث والمشروعات المشتركة بما يتيح الاستفادة من التمويل المحلي والدولي وأنشطة نقل التكنولوجيا بين الطرفين من ناحية والصناعة من ناحية أخرى، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمركز في الأبحاث والأنشطة العلمية والتطبيقية وخاصة في المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية للدولة.

ومن جهته أشار الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، إلى أن مجالات التعاون تشمل أيضا تبادل الطلاب والعلماء والخبراء، والتدريب في المراحل الدراسية والمؤتمرات وورش العمل وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية.

فيما أكدت الدكتورة هبة فاروق سالم، رئيس جامعة أكتوبر التكنولوجية، أن نطاق التعاون وفقا للبروتوكول سيمتد ليشمل المجالات البحثية والعلمية والاستفادة من الطاقات البشرية والمراكز البحثية والاستشارية وأن جامعة أكتوبر التكنولوجية تتطلع دائما إلى التعاون المثمر والمنتج مع المركز القومي للبحوث.