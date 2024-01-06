منظمة التحرير: الولايات المتحدة شريك أساسي لإسرائيل في استمرار حرب غزة

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبويوسف، إن «رام الله»، لا تعول على جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في المنطقة، مضيفًا لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أن واشنطن هي الشريك الأساسي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في استمرار حرب غزة.

وفي سياق متصل، قال نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تستخدم الاعتقال الإداري التعسفي كسياسة من سياسات القمع والسيطرة على الفلسطينيين منذ عقود، مشيرة في بيان، إلى أن تكثيف حكومة الاحتلال منذ مطلع العام الماضي 2023، من الاعتقال الإداري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

5500 أمر اعتقال بحق الفلسطينيين منذ بداية 2023

وأضاف «نادي الأسير» أن مجمل عدد أوامر الاعتقال الإداري، بلغ منذ بداية العام الماضي، 5500 أمر اعتقال بين أوامر جديدة وتجديد للأوامر السابقة، فيما بلغ إجمالي عدد أوامر الاعتقال الإداري 2670 أمرًا، خلال أقل من 3 أشهر وهو الرقم الأعلى منذ عشرات السنوات وتحديدًا منذ الانتفاضة الأولى عام 1987.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيانه، أن عدد المعتقلين الإداريين قبل 7 أكتوبر الماضي، كان قد بلغ نحو 1320 معتقلًا، إلا أن هذا العدد قد تضاعف مع بداية حرب غزة، وبلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نحو 3291 معتقلًا إداريًّا، منهم نحو 20 طفلًا، و7 نساء، و25 صحفيًّا، و16 نائبًا.

استمرار الاقتحامات في محافظات الضفة الغربية المحتلة

وفي سياق سياسة الاقتحامات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، اقتحم جنود الاحتلال، بلدة زيتا، شمال طولكرم شمال غرب، فيما دارت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، شهدت العاصمة الفرنسية باريس، مظاهرة حاشدة، ضمت المئات لنصرة فلسطين ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بوقف حرب غزة، والإبادة التي يتعرض لها سكان القطاع غزة، كما رفع المشاركون، الأعلام الفلسطينية.

وفي مدن أخرى بينها العاصمة الألمانية برلين، مالمو السويدية، شهدت مظاهرات دعمًا للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».