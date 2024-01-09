ضبط لحوم مجهولة المصدر وتحرير 14 مخالفة في حملة على الأسواق بكفر الشيخ

شنّت الوحدة المحلية لمركز مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملة رقابية مكبرة، بمشاركة عدد من الجهات المعنية، وذلك لضبط الأسواق.

جاءت الحملة بقيادة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وعضوية محمد ضبعون، نائب رئيس مركز ومدينة بيلا، والدكتور رامي سلامة، رئيس قسم المجازر بإدارة بيلا البيطرية، ومحمد البيلي، بجهاز حماية المستهلك، والدكتور عبد الحميد محمود، وحمد هلال، بإدارة بيلا الصحية، والسيد حمدي، بإدارة تموين بيلا.

ضبط لحوم مجهولة المصدر وتحرير 14 مخالفة

وقامت الحملة بالتفتيش على المحال التجارية والأسواق بدائرة مركز بيلا، وأسفرت جهودها، عن تحرير 14 مخالفة متنوعة منها 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، ومحضرين نظافة.

وجري خلال الحملة التفتيش على الأغذية والمطاعم والمجازر، والتي أسفرت عن تحرير 4 محاضر عبارة عن محضر إعدام كميات من الأغذية المتنوعة للتغير في الخواص الطبيعية، ومحضر سحب عينات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال الفحص المعلمي، ومحضر بمضبوطات 9 كيلو لحوم مفرومة مجمدة مجهولة المصدر وبدون فواتير، ومحضر بمضبوطات 5 كيلو سجق مجمد مجهول المصدر وبدون فواتير.

التحفظ علي الكميات المضبوطة

وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة علي حدة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.