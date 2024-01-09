«تضامن كفر الشيخ»: البت في طلبات مقدمة من الأسر الراغبة بكفالة طفل يتيم

ترأست الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بكفر الشيخ، اجتماع اللجنة المحلية للأسر البديلة، للبت في الطلبات المقدمة من الأسر الراغبة بكفالة طفل يتيم، والبت فيما يطرأ بخصوص أبناء الرعاية البديلة.

اجتماع اللجنة المحلية للأسر البديلة

جاء ذلك بعضوية كامل خضر، مدير المؤسسة الأهلية للتكافل الاجتماعي ممثلاً لمنظمات المجتمع المدني، والدكتور أحمد زيدان، ممثلاً للأزهر الشريف وإدارة الوعظ، ووجيهة عياد، ممثل التربية والتعليم، والدكتورة يارا فهمي، ممثل الصحة، وإسلام سليم، مدير إدارة الشئون القانونية، والدكتورة ماجدة عبد الله، مدير إدارة الأسرة والطفولة، وإيمان إبراهيم، رئيس قسم الرعاية المؤسسية والأسرية بالمديرية.

اختيار الأسر وفق شروط ومعايير

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنّ نظام الأسر البديله والذي أنشأته وزارة التضامن الاجتماعي منذ عام 1959 يعتمد على إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية بأسر يتم اختيارها وفقاً لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلالهم أو لمصالح ذاتية.