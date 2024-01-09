افتتاح 4 أقسام للعلاج الطبيعي بالوحدات الصحية والمستشفيات في كفر الشيخ

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، افتتاح 4 أقسام للعلاج الطبيعي بعدد من الوحدات الصحية والمستشفيات، خلال العام الماضي 2023، لتوفير خدمات العلاج الطبيعي بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات، وتيسير حصول المواطنين على خدمات طبية ذات جودة عالية.

افتتاح 4 أقسام للعلاج الطبيعي بالوحدات الصحية وأكد

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنّ محافظة كفر الشيخ، شهدت افتتاح قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب الأسرة بسنهور المدينة بإدارة دسوق الصحية، وتزويد قسم العلاج الطبيعي بمستشفى كفر الشيخ العام بعدد من الأجهزة الحديثة لتحسين الخدمة المقدمة للمرضى، كما تم تشغيل قسم العلاج الطبيعي بوحدة دمرو بإدارة سيدي سالم الصحية، بالإضافة إلى افتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفى بيلا المركزي الجديد.

تطوير عدد كبير من الوحدات الصحية والمستشفيات

وأوضح «شقوير»، أنّ المنظومة الصحية بمحافظة كفر الشيخ تشهد تطويرا كبيراً نظراً لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمنظومة الطبية بكل المحافظات وخاصة بمحافظة كفر الشيخ، مشيراً إلى أنّه يتم حالياً تطوير عدد كبير من الوحدات الصحية والمستشفيات بكفر الشيخ، والتي سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة.