اتحاد الجمعيات الأهلية: إطلاق مبادرة للقضاء على الأمية العام الجاري

ناقش مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي، في اجتماعه اليوم، قضية الأمية التي تمثل أكثر من 20% من عدد المواطنين فوق سن 10 أعوام، وذلك بحضور رائد علي هيكل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار.

مبادرة الاتحاد العام للجمعيات الاهلية

واتفق الحضور على ضرورة تكاتف الجهود والتنسيق بين الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، على أن يقوم الاتحاد العام بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية على إطلاق مبادرة خلال عام 2024 تستهدف تعزيز برامج والأنشطة للتصدي لتلك الظاهرة السلبية والتي تعوق مسيرة التنمية.

واستعرض الدكتور محمد أبونار الممثل الإقليمي لهيئة «باثفايندر» الدولية بمصر والشرق الأوسط، التعاون مع الاتحاد العام من أجل المشاركة والمساهمة في حل القضية السكانية ومناقشة مشروع «أسرة» الذي يهدف إلى تحسين وتنمية الأسرة المصرية.