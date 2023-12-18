الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات

قدم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسيَّة 2024.

وأشاد «عبد القوي»، بالمظهر الحضاري الذي خرجت به الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن تجديد الثقة بالرئيس، ضمانة لاستمرار مرحلة الاستقرار والتنمية، التي شهدتها مصر تحت قيادته، من أجل استكمال البناء والتنمية، ونمو الوطن وازدهاره.

وأكد رئيس الاتحاد، أن الصورة المبهرة التي خرجت بها الانتخابات، تؤكد وعي الشعب المصري واختياراته الصحيحة لاستكمال البناء، فالانتخابات الرئاسية تمت بكل شفافية، ومصر كانت حريصة على الالتزام بالدستور في كل إجراءات العملية الانتخابية.