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مستشار صحة نفسية: الضمير لا يمنع الإنسان من ارتكاب الخطأ

كتب:

حسن سمير
07:30 م | الثلاثاء 09 يناير 2024
الدكتور أحمد هارون مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي

الدكتور أحمد هارون مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي

قال الدكتور أحمد هارون، مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي، إن جهاد النفس ينتج عنه التحكم فيها والأمر الثاني إدارة الحياة، وإذا تحكم الإنسان في نفسه معناه عدم قيامه بالخطأ.

وجود الضمير

وأضاف مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي، خلال حواره مع الشيخ خالد الجندي ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية dmc، اليوم الثلاثاء، أن وجود الضمير لا يمنع الإنسان من ارتكاب الخطأ، لكن دوره يمنع الإنسان من الاستمتاع بالخطأ، مؤكدًا أن ما يمنع الإنسان من الخطأ هو التحكم في النفس.

أننا نعبد الله حبًا فيه

وتابع مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي، أننا نعبد الله حبًا فيه، وإذا تركنا المعصية يكون مرضاة له وليس خوفًا منه، لأننا مخلوقون بالتدرج في اتجاه تحكم العقل، لأن هناك ملائكة وحيوانات، والاثنان نفسان، فالملائكة نفس تملك عقلًا بلا شهوة، وأن الحيوان نفس يملك شهوة بلا عقل، والإنسان يتأرجح ما بين الشهوة والعقل.

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