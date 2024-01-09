«التحالف الوطني»: إطلاق حزمة أنشطة تستهدف الصحة النفسية لـ«الأولى بالرعاية»

شارك أعضاء المكتب الفني للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في لقاء تنسيقي مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي، وعدد من شركاء النجاح للمؤسسة، بهدف استعراض حصاد 2023، وما حققته جهود التعاون في مجال دعم الصحة النفسية على مدار العام الماضي.

تعاون بين التحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة فاهم

وأضاف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في بيان، أن ذلك يأتي بالإضافة إلى التباحث حول كيفية تكثيف الجهود وتنسيق العمل على هذا الملف من خلال تنويع الأنشطة والتدخلات والوصول بها لكافة الشرائح والمناطق الجغرافية.

إطلاق حزمة أنشطة للصحة النفسية خلال العام الجاري

يأتي الاجتماع في إطار التعاون المشترك بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة فاهم وخطة عام 2024، لإطلاق حزمة من الأنشطة التي تستهدف الصحة النفسية للفئات الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.