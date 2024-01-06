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برقية تهنئة من رئيس الوزراء للبابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

كتب:

أسماء زايد
10:01 ص | السبت 06 يناير 2024
البابا تواضروس ورئيس الوزراء في لقاء سابق

البابا تواضروس ورئيس الوزراء في لقاء سابق

بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع المواطنين الأقباط؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وفي برقيته، عبر رئيس مجلس الوزراء عن تمنياته بأن يُعيد الله عز وجل، هذه المناسبة على قداسة البابا، بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا الغالي وشعبنا العظيم بالخير والأمن والطمأنينة.

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