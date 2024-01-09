إجراء القرعة التكميلية لوحدات «سكن مصر» في مدينة ناصر بأسيوط 15 يناير

أعلن جهاز مدينة ناصر غرب محافظة أسيوط، تحديد يوم الاثنين المقبل، الموافق 15 يناير الجاري، لإجراء القرعة التكميلية لوحدات سكن مصر، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بمقر جهاز مدينة ناصر.

قرعة تكميلية

وكان جهاز مدينة ناصر بغرب أسيوط، أجرى القرعة الأساسية اليدوية على 192 وحدة سكنية بنظام مصعد وبدون مصعد جاهزة التسليم في نهاية شهر نوفمبر الماضي، بجدية حجز 50 ألف جنيه، وتراوحت مساحتها من 106 أمتار حتى 133 مترا، وبلغ عدد المتقدمين أكثر من 1800 متقدم، وبعدها قرر الجهاز إجراء قرعة استكمالية للعدد المتبقي من القرعة الأساسية.

أسعار الوحدات السكنية المطروحة

وبحسب ما جاء في كراسة الشروط المطروحة لسكن مصر في مدينة ناصر غرب أسيوط، فإن أسعار الوحدات السكنية المطروحة سجلت الآتي:

- سعر متر الوحدة السكنية من 5160 جنيها حتى 5890 جنيها، بحسب نسبة تميز الوحدة السكنية المطروحة.

- يبدأ سعر الوحدة السكنية مساحة 106 أمتار من 547 ألف جنيه، وتختلف حسب نسب التميز.

- تبدأ سعر الوحدة السكنية مساحة 115 مترا من 593400 جنيه، وتختلف الأسعار حسب نسب تميز الوحدة السكنية.

- تبدأ سعر الوحدة السكنية مساحة 130 مترا من 729300 جنيه، وتختلف الأسعار حسب نسب تميز الوحدة السكنية.

- تبدأ أسعار الوحدة السكنية مساحة 133 مترا من سعر 783400 جنيه، وتختلف الأسعار حسب نسب تميز الوحدة السكنية.