وزارة الرياضة تنظم الندوة التثقيفية السادسة لمكافحة المنشطات

نظمت وزارة الشباب والرياضة، الندوة التثقيفية السادسة لمكافحة المنشطات اليوم، بالتعاون مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات «NADO».

التثقيف والتوعية بخطورة المنشطات

وقالت وزارة الشباب في بيان، إن تنظيم الندوة يأتي في إطار التعاون المثمر بين الوزارة وجميع الهيئات الرياضية الأهلية، بهدف التثقيف والتوعية بخطورة المنشطات التي تتسب في حرمان، مصر من تحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات الرياضية العالمية والأحداث الرياضية الكبرى، بسبب الأخطاء التي يرتكبها بعض اللاعبين.

أضافت الوزارة أن الندوة أقيمت بالمركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، واستهدفت جميع الأجهزة الفنية والطبية والإدارية لفرق المنتخبات القومية، موضحة أن هذه الندوة، ضمن سلسلة ندوات تنظمها الوزارة، لتعزيز التوعية ومكافحة المنشطات، وتعزيز الصحة واللياقة البدنية للرياضيين، وتحقيق النجاح في المنافسات الرياضية الدولية.

تسليط الضوء على أهمية مكافحة المنشطات في المجال الرياضي

لفت البيان إلى أنه جرى خلال الندوة تسليط الضوء على أهمية مكافحة المنشطات في المجال الرياضي، وتبادل المعلومات والخبرات حول أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في هذا المجال.

كما جرى تسليط الضوء على دور الأطقم الفنية والطبية والإدارية في توعية اللاعبين واللاعبات بمخاطر المنشطات وآثارها السلبية على الصحة والأداء الرياضي.

شهدت الندوة تحدث الحضور عن أهمية تطبيق قواعد وقوانين الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «WADA»، وضرورة الامتثال لهذه القواعد من أجل ضمان النزاهة والعدالة في المنافسات الرياضية، وجرى توضيح الآليات والإجراءات التي يجب اتباعها للكشف عن المنشطات والتحقق من سلامة اللاعبين واللاعبات.

جاء التنظيم من خلال الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والإدارة العامة للمنتخبات القومية، والادارة العامة للكوادر الرياضية، والإدارة المركزية للطب الرياضي والإدارة العامة لعلم النفس الرياضي.