محافظ الإسماعيلية: الكشف على 965 حالة في قافلة طبية بمركز القصاصين

وقعّت قافلة طبية لمديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، الكشف الطبي مجانا على 965 شخصا بعضهم من كبار السن ضمن القوافل الأسبوعية التي تنظمها المديرية.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، في بيان، إن القافلة تأتي تنفيذًا لتوجهات الدولة بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية، في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

بشارة: نستهدف الأماكن الأكثر احتياجا

وأضاف محافظ الإسماعيلية، أن القافلة تم تنظيمها في قرية أم حبيب، التابعة لمركز ومدينة القصاصين، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 8 و9 يناير، حيث استقبلت القافلة 965 حالة، مؤكدا تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين وتسهيل وتيسير الإجراءات لكبار السن وذوي الهمم.

صحة الإسماعيلية: القافلة تضمنت 6 تخصصات

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن القافلة تضمنت 6 تخصصات طبية شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم الأسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم.

كما تضمنت القافلة صيدلية تضم 80 صنفا دوائيا، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.