محافظ مطروح: تنظيم قافلة لتقديم خدمات طبية بالمجان لأهالي سيوة 22 يناير

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تنظيم مركز ومدينة سيوة لقافلة طبية وجراحية مجانية من جمعية «الليدرز الاجتماعية»، وذلك بالتعاون مع النقابة العامة للأطباء بمستشفى سيوة المركزي، وذلك لدعم المناطق النائية بالخدمات الطبية في مختلف التخصصات.

تخصصات قافلة سيوة الطبية

وقال محافظ مطروح، اليوم، إن القافلة الطبية تضم عددا من التخصصات الطبية المختلفة لإجراء الكشف الطبي والعمليات الجراحية في التخصصات التالية الجراحة العامة، وجراحة أورام، وجراحة الرمد وزراعة العدسات وطب وجراحة الأطفال، وجراحة الشرج والقولون، وجراحات الجهاز الهضمي، وطب جراحة عظام، وجراحات الأنف والأذن.

تقديم التيسيرات للقافلة الطبية

ووجه محافظ مطروح بالتنسيق التام خلال فعاليات القافلة، والتي تُنفذ في الفترة من 22 حتى 25 يناير الجاري بين مديرية الصحة ومركز و مدينة سيوة لتقديم كافة التيسيرات وتذليل أي معوقات أمام سير القافلة مع الاعلان المسبق عنها لتعريف المواطنين بها، كما قدم المحافظ الشكر لجمعية «الليدرز الاجتماعية» ولجهود جميع مؤسسات المجتمع المدني التي تسير جنبا إلى جنب بالتعاون مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم والوصول بالخدمات الطبية والصحية لجميع المناطق البعيدة والنائية التي تحتاج إلى مزيد الدعم لتوفير مزيد من الحياة الكريمة لهم.