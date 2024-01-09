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الكشف على 1207 حالات مجانا خلال قافلة طبية في قرية ميت راضي ببنها

كتب:

حسن صالح
07:07 م | الثلاثاء 09 يناير 2024
قافلة صحة القليوبية بميت راضي

قافلة صحة القليوبية بميت راضي

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة في محافظة القليوبية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية ميت راضي، وذلك على مدار يومين، حيث جرى الكشف خلالها على 1207 مواطنين مجانا، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات.

حملة «اكشف واطمن» 

وأوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة  الباطنة، والأطفال والجراحة والنساء والأسنان وتنظيم أسرة والرمد، إلى جانب عيادة «اكشف واطمن» للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.

توافر معامل التحاليل 

وأضاف وكيل وزارة الصحة، في بيان، أن القافلة تضمنت وجود معملي دم وطفيليات، وسونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وكذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

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بقلم حسن صالح