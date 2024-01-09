مؤسسة «راعي مصر للتنمية» تطلق قافلة طبية لأهالي قرية الدير بالقليوبية

أطلقت مؤسسة «راعي مصر للتنمية»، إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة طبية لتقديم خدمات متميزة، بأجور رمزية للأسر الأولى بالرعاية بقرى محافظة القليوبية والمناطق النائية، وأقيمت القافلة اليوم بقرية الدير.

وقال بيان من محافظة القليوبية، إن القافلة تأتي وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديريتي الصحة والتضامن الإجتماعي، تحت قيادة اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وإشراف إمام فوزي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور حمودة الجزار، وكيل وزاره الصحة، والدكتور عادل سعد أمين، مدير القوافل الطبية بالقليوبية.

القوافل الطبية لمؤسسة راعي مصر

وأوضح الدكتور عادل سعد أمين، مدير مشروع القوافل الطبية لمؤسسة راعي مصر للتنمية بمحافظة القليوبية، أن القوافل تشمل التخصصات الطبية «الباطنة، وأطفال، والجلدية، والعظام، والرمد، ونساء وتوليد، وأنف وأذن وحنجرة»، وغيرها، بأجور رمزية، ويسلم العلاج المناسب بالمجان، ويجري الفحص والكشف على المواطنين من خلال فريق طبى متخصص لتقديم خدمة طبية مميزة للأهالي.

وأشار إلى أن القافلة ستجوب 24 قرية شهريا داخل المحافظة، خلال العام الجاري، وستتواجد في مراكز الشباب أو دور المناسبات أو مقر وحدات الشئون الاجتماعية.

القوافل تهدف لخدمه المجتمع

وأوضحت نسمة الخولي، منسق أول بالقافلة، أن هذه القوافل تهدف لخدمة المجتمع، وتساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن كاهل المواطن، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأدوية والعيادات الخاصة.

وأشارت إلى أن تلك الجهود المبذولة من مؤسسة راعي مصر للتنمية، تأتي انطلاقا من مسؤوليتها الإنسانية والاجتماعية، وحرصا منها على وصول الخدمات كافة لأبناء الشعب المصري، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنيين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.