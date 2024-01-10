تعرف على الفئات المستحقة للمنح والتخفيضات بجامعة أسيوط الأهلية

أعلنت لجنة تطبيق القواعد المنظمة للمنح والتخفيضات المقدمة لطلاب الجامعة الأهلية في أسيوط، الشروط المنظمة للمنح والتخفيضات بالجامعة، وذلك برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط.

المنح والتخفيضات في جامعة أسيوط

وتشمل فئات الطلاب المستحقين للمنح والتخفيضات بجامعة أسيوط الأهلية ما يلي:

أولا.. منح التفوق بالجامعة الأهلية

- الطلاب المقبولين بالجامعة خلال العام الأول للدراسة وذلك للطلاب الواردين ضمن الـ300 طالب الأوائل لكل شعبة من شعب الثانوية العامة المصرية.

- الطالب الحاصل على أعلى من 92% شعبة العلمي علوم.

- المنح تشمل منح التفوق المتقدمة للطلاب أثناء الدراسة بالجامعة في العام التالي ومنح التفوق الرياضي في العام التالي للتفوق للحاصلين على ميداليات ذهبية أو فضية أو برونزية في المسابقات الدولية أو العربية أو الأفريقية.

ثانيا.. الفئات المستحقة تخفيض المصروفات الدراسية

- أن يكون أحد أبناء شهداء القوات المسلحة أو الشرطة أو شهداء الجيش الأبيض والأطقم الطبية.

- أن يكون له أخ أو أخت من الدارسين بأحد كليات جامعة أسيوط الأهلية.

- أن يكون الطالب من أبناء أعضاء هيئة التدريس أو العاملين كل الوقت بجامعة أسيوط الأهلية.

- من فقد عائله خلال الدراسة ويحدد نسبتها رئيس الجامعة وفق الحالة الاجتماعية لكل حالة.

ويتم فحص طلبات المنح والتخفيضات الواردة لإدارة جامعة أسيوط الأهلية وإعداد بيان بالطلاب المنطبق عليها الشروط والواردة من وزارة التعليم العالي، وإعلان النسب المقررة لكل فئة وفق القواعد المنظمة لهذا الشأن.