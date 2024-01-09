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مستجدات قانون الإيجار القديم للشقق السكنية.. وموعد مناقشته

كتب:

محمد أباظة
09:34 م | الثلاثاء 09 يناير 2024
الإيجار القديم

الإيجار القديم

يعد الإيجار القديم من أكثر القوانين التي تشغل بال الكثير من المواطنين سواء الملاك أو المستأجرين، إذ يرغب كل طرف في الحصول على حقه من وجهة نظره، ولذلك يتطلعون إلى معرفة كل تفاصيل القانون، والتي من بينها موعد ظهور قانون الإيجار القديم للشقق السكنية.

وعن موعد ظهور قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك عدد من الأفكار ومشروعات القوانين المطروحة، والتي من بينها تعديلات تشريعات قانون الإيجار القديم، ومن المتوقع أن تنتهي قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي بمجلس النواب. 

قانون الإيجار القديم للشقق السكنية

ووصف «الفيومي» في تصريحات لـ«الوطن» ملف الإيجار القديم بـ«الحساس»، مؤكدًا أن مجلس النواب سيحقق العدالة الكاملة بين الملاك والمستأجرين.

الإيجار القديم

وطمأن «الفيومي» الملاك والمستأجرين فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن مجلس النواب سيحقق العدالة بين المالك والمستأجر، وذلك عند مناقشة القانون، وسيكون هناك مراعاة لجميع الأطراف.

وعن المقتراحات المطروحة، أوضح أن المستأجر أمامه عدة خيارات، من بينها دفع الإيجار وفقًا لطبيعة الإيجارات الحالية، أو توفير مسكن بديل له، ولكن هذه المقترحات سيتم عرضها قريبا.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.