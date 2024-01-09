مستجدات قانون الإيجار القديم للشقق السكنية.. وموعد مناقشته

يعد الإيجار القديم من أكثر القوانين التي تشغل بال الكثير من المواطنين سواء الملاك أو المستأجرين، إذ يرغب كل طرف في الحصول على حقه من وجهة نظره، ولذلك يتطلعون إلى معرفة كل تفاصيل القانون، والتي من بينها موعد ظهور قانون الإيجار القديم للشقق السكنية.

وعن موعد ظهور قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك عدد من الأفكار ومشروعات القوانين المطروحة، والتي من بينها تعديلات تشريعات قانون الإيجار القديم، ومن المتوقع أن تنتهي قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي بمجلس النواب.

قانون الإيجار القديم للشقق السكنية

ووصف «الفيومي» في تصريحات لـ«الوطن» ملف الإيجار القديم بـ«الحساس»، مؤكدًا أن مجلس النواب سيحقق العدالة الكاملة بين الملاك والمستأجرين.

الإيجار القديم

وطمأن «الفيومي» الملاك والمستأجرين فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن مجلس النواب سيحقق العدالة بين المالك والمستأجر، وذلك عند مناقشة القانون، وسيكون هناك مراعاة لجميع الأطراف.

وعن المقتراحات المطروحة، أوضح أن المستأجر أمامه عدة خيارات، من بينها دفع الإيجار وفقًا لطبيعة الإيجارات الحالية، أو توفير مسكن بديل له، ولكن هذه المقترحات سيتم عرضها قريبا.