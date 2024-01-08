قانوني يوضح 10 ثغرات تتيح فسخ عقد الإيجار القديم.. احذرها

الإيجار القديم من المسائل التي تحدث جدلا واسعاً نظرا لوجود بعض الثغرات القانوينة، و التي تتيح فسخ العقد، وفي هذا الصدد حدد المحامي علي صبري عسكر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة الثغرات القانوينة التي يجب مراعتها عند كتابة عقود الإيجار القديم، حتى لا يتعرض المستأجر لفسخ العقد مستقبلا.

حالات فسخ عقد الإيجار القديم

وأكد «عسكر» في تصريح لـ«الوطن»، أن المالك الأصلي للوحدة السكنية يحق له إلغاء العقد، في حالة قيام المستأجر بإجراء أي تعديلات من شأنه تغير المعالم الأساسية للوحدة السكنية، سواء كانت عن طريق الهدم أو البناء، دون الرجوع إليه، وكذلك في حالة القيام بأعمال حفر بالأرضيات أو الجدران، مشيرا إلى أنه في حالة وضع المستأجر أي من الأجهزة أو المعدات التي من شأنها التأثير على سلامة المبنى العامة يحق للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة السكنية.

وأضاف الخبير القانوني، أنه في حالة تسبب المستأجر في تهديد سلامة العقار أو المبنى، أو تعريضه للخطر كإهمال الوصلات الكهربائية وتركها مكشوفة على سبيل المثال، يحق للمالك رفع دعوى ضد المستأجر لإخلاء الوحدة السكنية، مضيفاً أن تعريض حياة سكان المبنى للخطر، كفتح المياة لمدة طويلة ينتج عنها تسرب للمياه داخل أساسات المبنى ينتج عنه فسخ امتداد عقد الإيجار القديم والمطالبة بإخلاء الوحدة السكنية.

ضوابط فسخ عقد الإيجار القديم

وتابع: كما أنه في حالة التحميل الزائد على المبني من خلال وضع بعض الأهزة التي ينتج عنها حمولة زائدة على سقف العقار أو الجدران، يحق للمالك المطالبة بفسخ العقد، مشيرا إلى أن استخدام الأجهزة التي ينتج عنها اهتزازات تؤثر على سلامة المبنى تعطي الحق للمالك في إقامة دعوى ضد المستأجر يطالبة بإخلاء الوحدة السكنية.

ونوه الخبير إلى أن إهمال نظافة العقار أو الأعمال الخاصة بالصيانة الداخلية للعين المؤجرة، والتي ينتج عنها بعض الرروائح الكريهة، أو تجمع القمامة بالوحدة السكنية أو أمامها، والذي يمكن أن يتسبب في انتشار الأوبئة بالعقار يعطي الحق للمالك في إقامة دعوى إخلاء ضد المستأجر، لافتا إلى أن استخدام العقار في الأعمال المنافية للآداب العامة يمكن المالك من أقامة دعوى قضائية لفسخ العقد، كما أن تأجير الوحدة السكنية لشخص آخر دون الرجوع إلى المالك الأصلي يعطي له الحق في فسخ العقد.

تغيير نشاط الوحدة السكنية

وتابع: استخدام الوحدة السكنية في نشاط غير المحرر بعقد الإيجار القديم، يتسبب في فسخ العقد وإخلاء الوحدة السكنية، مشيرا إلى أن امتناع المستأجر عن سداد قيمة الإيجار خلال المدة المدونة بالعقد، يسمح للمالك بإرسال إنذار رسمي للمستأجر حتى يقوم بسداد قيمة الإيجار، وفي حالة الامتناع بعد إرسال الإنذار يحق للمالك فسخ العقد، واسترداد العين المؤجرة.