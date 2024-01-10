قبل ما تقولها لأولادك.. ما معني «جتك مشش في ركبك »؟

الكثير من الأمهات يوجهن اللوم لأولادهن في مختلف المواقف، إذ يعبرن عنها بكلمات من قديم الأزل وأمثال شعبية، من بينها عبارة «جتك مشش في ركبك» والتي تُقال للشخص الكسول قليل الحركة، وهو ما أوضحته الإعلامية شريهان حسن أيوب في برنامجها «أصله وفصله» المذاع على فضائية DMC.

أصل عبارة «جتك مشش في ركبك»

«شريهان»، أكدت أن الأم المصرية دائما تقول لابنها الكسول «اللي قاعد مبيعملش حاجة»، عبارة «جتك مشش في ركبك»، ولا تعلم الأم أصل الكلمة حيث أن «المشش»، عبارة عن مرض يصيب الخيول والحمير بتورم الركبتين، ويمنع الخيل من المشي عند الإصابة: «المشش ده مرض بيجي للخيل والحمير، وبيعمل تورم في الركبتين، ومش بيقدر الخيل المصاب ساعتها يمشي».

وخلال حلقة «أصله وفصله»، قالت شريهان حسن: «معناه امشي أحسن ما يجيلك مرض المشش زي الخيول، وده من باب إننا نشجع الشخص يقوم ويتلحلح وميقعدش زي خيال المآتة، ومن هنا جت الجملة الشهيرة لما بنشوف أي حد مبيتحركش كتير».

طبيب يوضح معنى «جتك مشش في ركبك»

الدكتور هشام العوضي، طبيب بيطري، أكد لـ«الوطن»، أن مرض التهاب أرجل الحيوانات هو مرض غير معدي يحدث نتيجة التهاب قصبة الأرجل يؤدي إلى تغيير في تركيبة النسيج العظمي وظهور بروزات عظمية مؤلمة وتسبب العرج: «هو دا اللي بيسموه بمرض المشش، وبنلاحظه لما بتتكون البروزات العظمية اللي بتكون مؤلمة، لكن بيتم علاجه بالعلاجات الموضوعية وأحيانا بتتراوح مدة العلاج من 10 أيام لـ4 أسابيع على حسب الحالة».