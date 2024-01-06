أشهر 10 أمثال بدوية في جنوب سيناء.. منها «الجيزة مراجل»

الأمثال البدوية ما هي إلا عنوان لحياة البادية في جميع المواقف الحياتية، والتي تعكس العادات والتقاليد والحكم التي تظهر عبر تصرفات أهل وسكان هذه المناطق.

أهم 10 أمثال للقبائل البدوية في جنوب سيناء

«الوطن» التقت الشيخ ناصر بريك، كبير قبيلة المزينة بمدينة دهب، ليطلعنا على أشهر 10 أمثال تشتهر بها أهالي البادية والمجتمع البدوي، والتي تؤثر في حياة أفراده وعلاقاتهم ببعضهم البعض.

يقول الشيخ ناصر: «لدينا أمثال شعبية تجسد حياتنا البدائية وعلاقة الأفراد ببعضهم البعض، وهي من الأسس التراثية للقبائل العربية، ومنها من هو شبيه بالأمثال العربية والتي تتشابه في المعاني الهادفة لها.

واستعرض «بريك» عددا من الأمثال التي تشتهر بها القبائل البدوية، كما يلي:

- «قطع الورايد ولا قطع العوايد»، وهو مثل دال على تمسك أهل البادية بالعادات والتقاليد، وما يمكنه أن يجعلهم يتخلوا عن تقاليدهم أو عاداتهم، هي قطع الوريد الذي يؤدي للوفاة وهذا يعني أن العادات والتقاليد مستمرة حتى وفاتهم.

- «البيع بالدرهم والكرم بالقنطار»، وهذا المثل يشير إلى أن البيع والشراء لا يشمل المجاملة، ويجب محاسبة المشتري بنفس السعر المقرر البيع به، أما بند الكرم فهو خارج نطاق العمل فيمكنك أن تكرم شخصا بأكثر مما كنت تفعل في البيع والشراء.

- «اللي زلمتها مطاوعها بتدير القمر بأصبعها»، وهذا المثل يمثل الرجل الذي يطيع زوجته في الكبيرة والصغيرة، ويرجح كفتها دائما وهذا يشعرها بأنها ملكت العالم وتستطيع إدارة زمام الحياة بمفردها.

- «أعمص وبيتجعمص»، وهذا المثل يدل على تعالي الفرد بنفسه وإحساسه بتميزه رغم قبح تصرفه.

- «أقعد على الضر ولا تقعد على شروشة»، وهذا المثل يصور الزوجة التي تغضب ضرتها وتضطرها للذهاب إلى بيت أبيها، وتترك أولادها لها، وفي هذا الحال ومن كثرة العبء التي تجده الزوجة تتمنى أن تعود ضرتها لبيتها وتحمل هم أولادها مكانها.

- «الجيزة مراجل»، وهذا المثل يصور الرجل الذي يتزوج على زوجته لعدم الإنجاب، وحينما تنجب له الزوجة الثانية فهذا يخلد اسمه الذي كاد أن يندثر.

- «الحافر نازل والباني طالع» وهذا المثل يضاهي المثل المصري من «حفر حفرة لأخيه وقع فيه»، بمعنى أن الذي يخطط للإيقاع بالآخرين يقع هو في سوء أعماله.

- «الشوش ماشوش والخزق مبوش»، ويطلق على الرجل الذي من الخارج متأنق ولكنه من داخله فارغ.

- «البطن مقثأة»، و«المقثأة» هي قطعة الأرض التي يزرع بها الخضروات، وكما تخرج منها أصناف كثيرة كذلك بطن الأم التي تنجب أولادا لا يشبه أحدهما الأخر.

- «بنت الجمل والناقة»، وهذا اللقب يطلق على البدوية غير المختلطة الأصل، فيكون الأب والأم من أصول بدوية.