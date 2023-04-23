«أمثال شعبية مواقف وحكايات».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب «أمثال شعبية مواقف وحكايات» من تأليف السيد درويش الضبع، ضمن إصدارات سلسلة الثقافة الشعبية.

طريقة جمع الأمثال

وحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للكتاب، يقول المؤلف في مقدمة الكتاب: «تعود جمع هذه الأمثال لفترة زمنية طويلة أيام كنت طالبا بكلية الآداب جامعة القاهرة ودراستي للأدب الشعبي على يد مؤسس دراسة الأدب الشعبي الدكتور عبد الحميد يونس، ومن بعده الدكتور أحمد مرسي واستهوتني منه الأمثال، لما فيها من ارتباط بالحياة العامة على مستوى الشعب بجميع أطيافه، ومنذ ذلك الحين كنت أدون ما يصادفني من أمثال وأكتبها في أوراق وكثيرا ما كانت تختفي بين ثنايا الكتب، ولم أكن وقتها أفكر في أن أضع كتابا في الأمثال».

وقبل أن أشرع في التدوين الحقيقي لهذه الأمثال كان يتحتم على أن أقرأ كتاب الأمثال الشعبية للمرحوم أحمد تيمور فوجدته يعكس صورة الحياة التي عاصرها وأحوال المعيشة وظروفها المادية والاجتماعية، فجاءت بصورة صادقة عن الحقبة التي عاشها وما قبلها وربما امتدت لسنوات ليست قليلة بعدها، ومنها ما لايزال يستعمل إلى الآن.

الأمثال تمثل كثيرا من جوانب الحياة

ووفقا للكاتب يختلف تأليف كتب الأمثال الشعبية، عن التأليف في أي فرع من فروع المعرفة الأخرى، لأن أهم مرجع فيه هو الشعب، وربما يكون هو المرجع الوحيد ولذلك استغرق تأليف الكتاب فترة زمنية طويلة امتدت إلى قبيل الطباعة بوقت قليل.

وأضاف المؤلف: «لما جمعت معظم الأمثال وجدتها تمثل كثيرا من جوانب الحياة، ومن هنا برزت لي فكرة الترتيب، فعدلت عن الترتيب الهجائي، وآثرت الترتيب الموضوعي لبعض جوانب الحياة، ومن ثم برزت مشكلة وضع عنوان لكل طائفة من الأمثال ليكون بمثابة استرشاد من ناحية ولإعطائها طابع التنظيم من ناحية أخرى، وربما يندرج المثل تحت أكثر من عنوان، وأكتفي غالبا بتدوينه تحت حقل واحد من حقول الحياة».