«طوبة تخلي الشابة كركوبة».. أمثال شعبية للشهور القبطية عن برودة الشتاء

مع دخول فصل الشتاء وانخفاض الحرارة بشكل كبير وعندما يستقبل المصريون شهر طوبة يكثر اطلاق الأمثال الشعبية التي تعبر عن مدى قسوة البرد في فصل الشتاء وبخاصة شهر طوبة ومدى الحرص الذي يجب علي المواطنين اتخاذه للحماية من برودة ذلك الشهر شديد البرودة.

طوبة تخلي الصبية كركوبة من أشهر الأمثال

ومن أشهر الأمثال التي تطلق على شهر طوبة ما أكده الدكتور سادات غريب والمتخصص في الموروثات الشعبية مثال «طوبة تخلي الصبية كركوبة»، وهو تعبير أن هذا الشهر له جذور تاريخية ترتبط بأمور كثيرة عند الإنسان المصري قديما خاصةً الفلاحين في الريف المصري.

أيام الشهور القبطية

وتابع سادات غريب لـ«الوطن» أن عدد أيام السنة القبطية تحدد حسب الميلادي كما يبلغ عدد شهور العام القبطي 13 شهرا، وتتردد بعض الأمثلة على الشهور القبطية وهي «طوبة أبو البرد والعنوبة أي الآلام، أمشير الزعابيب و شهر برمهات، روح الغيط وهات» وغيرها.

ترتيب السنة القبطية

- توت

- بابه

- هاتور

- كيهك

- طوبة

- أمشير

- برمودة

- بشنس

- بؤونة

- أبيب

- مسرى