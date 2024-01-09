«تعليم كفر الشيخ»: 22 فبراير آخر موعد لتقديم استمارات الإعارات

قال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، إن آخر موعد لتلقي استمارات التقديم للإعارات للإدارات التعليمية هو 22 فبراير المقبل.

آخر موعد لتقديم استمارات التقديم للإعارات

وأضاف وكيل الوزارة، في بيان، أنّه تم تحديد آخر موعد لتسليم إدارات «غرب كفر الشيخ، وسيدي غازي، والبرلس، وبلطيم يوم 18 فبراير المقبل، و19 فبراير لإدارات فوه، وبيلا، والرياض، ويوم 20 فبراير المقبل لإدارات مطوبس، والحامول، وشرق كفر الشيخ، و21 فبراير لإدارات دسوق، وقلين، وسيدي سالم، والمدارس التابعة للديوان والعاملين بها.

بدء التقديم للإعارة للعام الدراسي 2024 - 2025

وأرسلت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، خطاباً إلى الإدارات أكدت فيه بدء التقديم للإعارة للعام الدراسي 2024 - 2025، منوهةً أنّه من يرغب في التقديم التوجه للإدارة التعليمية لسحب استمارة الإعارة ومعرفة الشروط والإجراءات والمستندات المرفقة، وأنّ يتم تسليم الاستمارة مستوفاة في موعد غايته 22 فبراير، ويرسل كشف إعلام جميع العاملين لإدارة الإعارات الخارجية بالإدارات التعليمية، وذلك بتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومتابعة محمد دخيل، مدير إدارة الإعارات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.