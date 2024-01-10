قبل ساعات من حلوله.. تعرف على فضل صيام أول أيام رجب

يحرص الكثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم، مع حلول شهر رجب، الإكثار من العبادات وأعمال الخير، لما في ذلك الشهر من فضل كبير وثواب عظيم، وفرصة للخروج بأكبر حصيلة من الحسنات، ولكن قد لا يعلم البعض ما فضل صيام أول أيام رجب؟ وهو ما تجيب عنه دار الإفتاء.

فضل شهر رجب في السنة النبوية

أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في الفتوى رقم 4749 بتاريخ 23 أبريل 2019، على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، فضل شهر رجب في السنة النبوية، قائلا بشأن فضل صيام شهر رجب في السنة النبوية، إن ما رواه النسائي وغيره من حديث سيدنا أُسَامَةَ بن زَيْدٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ مِنَ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبَ وَرَمَضَانَ».

استطلاع هلال رجب

واستكمل مفتي الجمهورية في حديثه عن فضل شهر رجب في السنة النبوية، مستشهدًا بما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني في «تبيين العجب» (ص: 26، ط. مؤسسة قرطبة): [فهذا فيه إشعار بأنَّ في رجب مشابهة برمضان وأن الناس يشتغلون من العبادة بما يشتغلون به في رمضان، ويغفلون عن نظير ذلك في شعبان؛ لذلك كان يصومه صلى الله عليه وآله وسلم، وفي تخصيصه ذلك بالصوم إشعار بفضل رجب، وأن ذلك كان من المعلوم المقرر لديهم] اهـ.

وبحسب دار الإفتاء، أكد الفقهاء أن صيام شهر رجب نافلةٌ مُستحبة، إذ تستطلع دار الإفتاء المصرية، يوم الخميس المقبل 11 يناير هلال شهر رجب، لتحديد موعد غرة الشهر المُحرّم.