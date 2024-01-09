مكافأة نهاية الخدمة للمتوفى.. «المفتي» يوضح أحقية الورثة الشرعيين

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول كيفية صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتوفى، وما إذا كانت تُصرف للورثة الشرعيين، أم للمستفيدين، الذين حددهم المتوفى في طلب الاشتراك.

مكافأة نهاية الخدمة للمتوفى

أوضح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في فتواه عبر الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء، أنّ مكافأة نهاية الخدمة للمتوفى تُصرف للورثة الشرعيين، وذلك لأن الميراث هو ما يتركه الميت بعد وفاته من مالٍ أو حقٍّ، ويكون موت المورِّث هو سبب استحقاق الوارث لنصيبه في التركة.

وأضاف «المفتي»، أنّه في حالة وفاة والد المتوفى المذكور حال حياته، فإن المبلغ المستحق من صندوق التكافل الاجتماعي يكون كاملًا من حقِّ أمه، ولا يشاركها فيه أحدٌ من بقية ورثته المذكورِين، وذلك لأن والد المتوفى قد توفي قبله، وبالتالي فإن المبلغ المستحق من صندوق التكافل الاجتماعي، ليس من تركة المتوفى، وإنما هو من التبرعات التي قام بها المتوفى حال حياته، والتي تكون من حقِّ من جُعلت له، يختص به دون سواه.

حق الورثة في مكافأة نهاية الخدمة للمتوفي

أفادت دار الإفتاء المصرية بأن مكافأة نهاية الخدمة للمتوفى تُصرف للورثة الشرعيين، وذلك لأن الميراث هو ما يتركه الميت بعد وفاته من مالٍ أو حقٍّ، ويكون موت المورِّث هو سبب استحقاق الوارث لنصيبه في التركة.