هل يجوز صيام أول أيام رجب؟.. «الإفتاء» تجيب

يحرص الكثير من المسلمين مع حلول شهر رجب على الإكثار من الأعمال الصالحة، لما في رجب من فضل كبير وأيام مباركة، كما يتطلع البعض إلى معرفة هل يجوز صيام أول أيام رجب، ولكن قد لا يعلم عدد منهم فضل ذلك.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، موعد شهر رجب 2024، الخميس المقبل، الموافق 11 يناير الجاري، إذ يُستطلع هلال رجب لتحديد موعد غرة الشهر المُحرّم، ولذلك يتساءل البعض هل يجوز صيام أول أيام رجب؟

صيام أول أيام رجب

أوضحت دار الإفتاء، في ردها على التساؤل الخاص بهل يجوز صيام أول أيام رجب؟ أنّ الفقهاء أكدوا أنّ صيام شهر رجب نافلةٌ يستحب فعلها، لذا فإن من المستحب أن يصوم المسلمون أول أيام شهر رجب.

دار الإفتاء

وعددت دار الإفتاء فضل صيام شهر رجب، مستشهدةً بما رواه الإمام أبو داود عن مجيبة الباهليَّة، عن أبيها، أو عمها، أنَّه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثمَّ انطلق، فأتاه بعد سنة، وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: «وَمَنْ أَنْتَ؟» قال: أنا الباهلي، الذي جئتك عام الأول، قال: «فَمَا غَيَّرَكَ وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ الْهَيْئَةِ؟»، قال: ما أكلت طعامًا إلا بليل منذ فارقتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لِمَ عَذَّبْتَ نَفْسَكَ؟»، ثم قال: «صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ، وَيَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ»، قال: زدني؛ فإن بي قوة، قال: «صُمْ يَوْمَيْنِ»، قال: زدني، قال: «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»، قال: زدني، قال: «صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ، صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ، صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ»، وقال بأصابعه الثلاثة فضمها، ثم أرسلها.

واستكملت الإفتاء في فضل صيام شهر رجب في السنة النبوية، مستشهدة بما رواه الإمام البيهقي في «فضائل الأوقات» عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ نَهْرًا يُقَالُ لَهُ رَجَبٌ، أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ يَوْمًا سَقَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ النَّهْرِ».