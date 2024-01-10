في 5 خطوات.. أسهل طريقة لتنظيف الميكروويف من الجراثيم

طريقة تنظيف الميكروويف، يسأل عنها العديد من السيدات؛ للحماية من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، والتي تأتي نتيجة عدم النظافة وتراكم الجراثيم في داخله، ما يؤدي إلى تلوث الطعام خلال تسخينه.

ويعد الميكروويف من أهم المستلزمات والأدوات الكهربائية التي يجب تنظيفها بشكل متواصل، وذلك للوقاية من تراكم الميكروبات الجراثيم.

طريقة تنظيف الميكروويف

طريقة تنظيف الميكروويف، تنشرها الوطن في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.

خطوات تنظيف الميكروويف

وجاءت خطوات تنظيف الميكروويف، بحسب ما قاله محمد جمال مهندس كهربائي على النحو التالي:

1. قم بتجهيز المواد:

- زجاجة رذاذ.

- وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف.

- الخل الأبيض المقطر «أو عصير الليمون».

- مسواك أو ملعقة خشبية صغيرة.

- حامل الأواني أو قفازات الفرن.

- قطعة قماش من الألياف الدقيقة أو فرشاة تنظيف غير كاشطة.

- صابون الأطباق لقطع الشحوم.

- اسفنجة.

- منشفة طبق خالية من الوبر.

- منظف المطبخ لجميع الأغراض.

2- فصل الميكروويف عن التيار الكهربائي.

3- رش البقع والانسكابات:

- قم برش المنظف على البقع الثقيلة والانسكابات داخل الميكروويف.

- اترك المنظف يعمل لمدة عدة دقائق لتليين البقع.

4. تنظيف الداخل:

- املأ وعاءً آمنًا بالماء الدافئ وأضف نصف كوب من الخل الأبيض المقطر أو عصير الليمون.

- ضع الوعاء داخل الميكروويف وقم بتشغيله لأقل من 3 دقائق على الطاقة العالية.

- افتح الباب بعد انتهاء الوقت واترك البخار يتصاعد لمدة دقيقة أو اثنتين.

- استخدم المسواك أو الملعقة الخشبية لإزالة البقع العنيدة.

- استخدم القطعة القماش أو الفرشاة الغير كاشطة لتنظيف الجدران الداخلية والسقف.

- امسح السطح بالماء الصابوني لإزالة الشحوم الباقية.

5. تنظيف الخارج:

- استخدم اسفنجة مبللة بالماء والصابون لمسح الجزء الخارجي للميكروويف.

- جفف السطح باستخدام منشفة طبق خالية من الوبر.

- قم بترتيب المواد المستخدمة وتخزينها في مكان مناسب.