مخاطر جسيمة تهدد صحتك.. احذر تسخين قهوتك الباردة في الميكروويف

يعتاد الكثير منا شرب القهوة، خاصة في الصباح الباكر، لاحتوائها على الكافيين الذي يساعد على التركيز وزيادة معدلات النشاط الذهني، وقد ينسى بعض الأشخاص تناول القهوة ساخنة بسبب انشغالهم في الأعمال اليومية حتى تبرد، وعندما يتذكرون يكون الخيار الأسرع أمامهم هو إعادة تسخينها في الميكروويف.. ما يجعلنا نتساءل هل هذا التصرف سليم أم يؤدي إلى مخاطر صحية؟.

مخاطر صحية عديدة

أكد موقع «فوكوس» الألماني، أن إعادة تسخين القهوة في الميكروويف، خاصة إذا كان مضافًا إليها الحليب أو الكريمة، تسبب مخاطر صحية عديدة، نتيجة تراكم العديد من الجراثيم في الكوب الذي ظل ساعات طويلة في الهواء ومن ثم تعرض للحرارة، ما قد يسبب آلام المعدة والغثيان.

وحسب «فوكوس»، فيجب التخلص من القهوة المضاف إليها الحليب أو الكريمة بسكبها بعد ساعتين على أبعد تقدير، كما أكد موقع «جي كيو» الألماني أن مخاطر إعادة تسخين القهوة في الميكروويف تزداد لدي كبار السن فوق سن الـ65، أصحاب المناعة الضعيفة.

أما في حالة نسيان شرب القهوة السادة مثل الاسبريسو، فيمكن تسخينها في الميكروويف دون حدوث أية مخاطر صحية إلا أن الطعم سيتغير، وستختفي رائحة القهوة القوية التي يحبها عشاق تناول القهوة، بحسب الموقع الألماني.

ضرورة تسخين القهوة على نار مباشرة

بدورها، حذرت الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية، من طهي أو تسخين أية أطعمة أو مشروبات تحتوي على منتجات الألبان في الميكروويف، منها القهوة، لأن وضع الطعام في الميكروويف لأكثر من 3 دقائق يتسبب في مخاطر جسيمة على صحة الإنسان على المدى الطويل: «مينفعش القهوة تتحط في الميكروويف، لازم تسخن على البوتاجاز أو نار مباشرة».

وأضافت في حديثها لـ «الوطن»، أنه كلما طالت مدة تسخين القهوة في الميكروويف كلما كانت أجسامنا عرضة لدخول الجراثيم والبكتيريا، فضلًا عن دخول الإشعاعات المضرة للجسم والتي تسبب مخاطر كبيرة على الصحة، كما تفقد القهوة مضادات الأكسدة التي تحتوي عليها عند تسخينها في الميكروويف، وبالتالي تصبح بلا قيمة غذائية.