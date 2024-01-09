رئيس الموساد السابق: خسائرنا مؤلمة.. والسنوار لم يفقد إرادة القتل

تتعالى الأصوات الرافضة لتصرفات رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، من داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي في ظل استمرار خسائر إسرائيل على أرض الواقع في قطاع غزة على يد الفصائل الفلسطينية على الرغم من تصريحات نتنياهو المستمرة بأن الجيش الإسرائيلي يحقق مكاسب وينتقل لتنفيذ مراحل مختلفة في القتال في غزة.

خسائر مؤلمة

بدوره، خرج رئيس الموساد السابق، إفرايم هاليفي، في تصريحات صحفية لـ«التايمز البريطانية» قائلا: «نتنياهو فشل في إخضاع حماس وينبغي أن يرحل الآن، وقد دعيت للقاء رئيس الموساد الحالي عدة مرات وأعتقد أن خسائرنا مؤلمة، فيحيى السنوار ومقاتلو حماس لم يفقدوا إرادة القتال ولهذا يرفضون التفاوض».

أزمة خانقة تعيشها إسرائيل

وتعيش إسرائيل أزمة اقتصادية خانقة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي تدخل يومها الـ95، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ صندوق قروض الفترة المقبلة من أجل جنود جيش الاحتلال.