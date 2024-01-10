بلينكن: دول كثيرة بالشرق الأوسط مستعدة للاستثمار والتمويل في مستقبل غزة

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن عددا كبيرا من دول الشرق الأوسط مستعدة للاستثمار والتمويل في مستقبل غزة، لكن بشرط وجود مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية حقيقية.

شرط الاستثمار في غزة واتفاق لعودة النازحين

وصرح «بلينكن» خلال مؤتمر صحفي عقد بعد المحادثات في تل أبيب مع مسؤولين إسرائيليين، بأن السلام يجب أن يتحقق في الشرق الأوسط، وذلك مرهون بحصول فلسطين على حقها، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعي إلي عدم توسع النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي بدأ في شهر أكتوبر الماضي وراح ضحيته أكثر من 22 ألف شخص من بينهم أطفال، كما أنها ترفض أي مقترحات بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز عربية»، أكد «بلينكن» أن الولايات المتحدة سترد إذا تعرضت مصالحها في المنطقة للتهديد، حيث إنها تعمل علي عدم اتساع الصراع في البحر الأحمر لكن، وتحافظ على حرية الملاحة، مشيرا إلي إن المباحثات توصلت إلى اتفاق على خطة تتولى بموجبها الأمم المتحدة دراسة وتقييم لإعادة النازحين الفلسطينيين بقطاع غزة لمنازلهم.

وأضاف «بلينكن»، أن دعوى جنوب إفريقيا لدى محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية ضد إسرائيل تبعد العالم عن الجهود المهمة التي يجب تنفيذها من أجل السلام والأمن في المنطقة.

مباحثات أمريكية إسرائيلية بشأن الحرب في غزة

ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، التقي أمس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب، حيث شددت الولايات المتحدة على ضرورة تجنب المزيد من الأذى للمدنيين الفلسطينيين وحماية البنية التحتية المدنية في غزة.