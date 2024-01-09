دعوات أوروبية وعربية للتضامن مع جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل

بدأت عدة دول عربية وغربية الدعوات للاحتشاد وراء دولة جنوب أفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل المقدمة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، والمقرر النظر فيها 11 يناير الجاري، وسط رغبة إسرائيلية في التأثير على القضية عبر الاستعانة بـ15 قاضيا للمرافعة.

دعوات بلجيكية لمساندة جنوب أفريقيا

بدورها، دعت نائبة رئيس وزراء بلجيكا بيترا دي سوتر، بحسب فضائية «يورو نيوز» اليوم الثلاثاء، حكومة بلادها إلى الانضمام لـ جنوب أفريقيا في ملاحقة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

دعوات كويتية

وبحسب صحيفة «الجريدة» الكويتية، طالب 39 نائبا في مجلس الأمة الكويتي، الحكومة بالانضمام وتأييد الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا انطلاقا من المواقف الكويتية تجاه القضية الفلسطينية في ظل ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين لأكثر من 23 ألفا، مع قصف مستمر للمساجد والمعابد والمستشفيات، واستهداف الصحفيين، وقصف مقرات اللاجئين والمنظمات الدولية التي تؤويهم، بجانب منع وصول المساعدات، في الوقت نفسه، طالبت 30 جمعية ورابطة ونقابة وحزبا في الكويت، حكومة بلادهم بالانضمام إلى الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية.

جنوب أفريقيا ترفع قضية

ورفعت جنوب أفريقيا القضية ضد إسرائيل قبل أيام، في تقرير مكون من 84 صفحة تتهم إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.