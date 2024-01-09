أستاذ قانون دولي: واشنطن لن تتمكن من استخدام الفيتو حال إدانة إسرائيل أمام محكمة العدل

قال الدكتور سمير تقي، أستاذ القانون الدولي الأمريكي والمؤسس والمدير العام لمركز الشرق للبحوث ORC، إن المحكمة الدولية يحق لها طلب وقف النار دون استخدام مصطلح الإبادة الجماعية صراحة، إذ إنه من ضمن صلاحيتها حماية الفلسطينيين بمجرد الدعوى المقدمة لوجود شبهة جرائم حرب.

كيف يتم تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بموجب قرارات المحكمة الدولية؟

وأضاف «تقي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء dmc»، عبر شاشة dmc، أن محكمة العدل الدولية ستوجه طلبها بوقف النار إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وبدوره سيوجه ذلك إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة.

قرارات سريعة متوقعة بوقف إطلاق النار

وأوضح أستاذ القانون الدولي الأمريكي أن القرارات بوقف إطلاق النار ستحدث دون انتظار التوصيفات والنقاشات حول ماهية الإبادة الجماعية، وما هي الأعمال العسكرية المشروعة بالحروب، لافتا إلى أن الولايات المتحدة يمكنها التنصل من طرق استخدام السلاح.

وأردف أنه لا يمكن للولايات المتحدة استخدام الفيتو حال صدور قرار بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية لأنها أخذت موقفا حاسما ضد فلاديمير بوتين عندما اتهم بالجريمة نفسها بنفس السياق.