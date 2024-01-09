البيت الأبيض: لا ندعم وقف إطلاق النار في غزة حاليا كتب: هاجر عمر 11:03 م | الثلاثاء 09 يناير 2024 البيت الأبيض أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن البيت الأبيض، بأنه لا يدعم وقف إطلاق النار في غزة حاليا. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: حوادث شهدتها أمريكا.. حادث أمني بالقرب من البيت الأبيض وانفجار في تكساس سيارة تصطدم ببوابة البيت الأبيض.. وأمريكا تحقق في الحادث (فيديو) القاهرة الإخبارية: البيت الأبيض يدعو إلى زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة «القاهرة الإخبارية»: منافسة مبكرة بين بايدن وترامب في سباق البيت الأبيض البيت الأبيض: واشنطن ستقدم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 20 مليون دولار البيت الأبيض: نشعر بقلق بالغ تجاه تقرير عن زيادة تخصيب اليورانيوم الإيراني البيت الأبيض غزة وقف إطلاق النار الاحتلال بقلم هاجر عمر