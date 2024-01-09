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البيت الأبيض: لا ندعم وقف إطلاق النار في غزة حاليا

كتب:

هاجر عمر
11:03 م | الثلاثاء 09 يناير 2024
البيت الأبيض

البيت الأبيض

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن البيت الأبيض، بأنه لا يدعم وقف إطلاق النار في غزة حاليا.

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