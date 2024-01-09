الرعب يدب في إسرائيل مع اقتراب حرب غزة من الـ100 يوم.. ما الأمر؟

بدأ الرعب يدب في دولة الاحتلال الإسرائيلي في ظل عدم قدرة الجيش الإسرائيلي القضاء على الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مع استمرار الحرب ليومها الـ95 والتي ستتم 100 يوم الأحد المقبل، وهو الأمر الذي دعا لفرض طوارئ طبية بجانب أزمات اقتصادية ودعوات لتدريب الطلاب على السلاح.

دعوة لتدريب الطلاب على حملة السلاح

وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن أفيخاي شتيرن، رئيس بلدية «كريات جات» وجّه رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير ووزير التعليم الإسرائيلي يطالبهم عبرها بتدريب الطلاب الإسرائيليين على استخدام السلاح في ظل انسحاب 5 ألوية تابعة للجيش الإسرائيلي من غزة وتعطل الدراسة في إسرائيل منذ يوم 7 أكتوبر مع اندلاع عملية «طوفان الأقصى».

أزمات اقتصادية مستمرة

في سياق متصل، ذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم»، أن نتنياهو وافق على خفض أفقي في موازنات الوزارات الحكومية ويعطي الضوء الأخضر لخفض 2.5 مليار من أموال الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في ظل تضرر الاقتصاد الإسرائيلي وارتفاع سعر الدولار في إسرائيل وإعلان الجيش الإسرائيلي تأسيس صندوق لإقراض جنود الاحتلال الإسرائيلي.

طوارئ طبية

على الصعيد الطبي، بدأت إسرائيل فرض حالة طوارئ طبية في إسرائيل مع اقتراب مرور 100 على الحرب على قطاع غزة في الوقت الذي أشارت هيئة البث الإسرائيلية، أن وزارة الصحة تستعد لوقوع إصابات في صفوف الطواقم الطبية وتتجهز لاستقبال بعثات أطباء من خارج البلاد مع إعلان 7000 طبيب يهودي الرغبة في التطوع لعلاج ضحايا ومصابين الجيش الإسرائيلي الذين يصابون بجروح خطيرة على يد الفصائل الفلسطينية.