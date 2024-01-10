سر تسمية «طوبة» بشهر النماء والخصوبة عند الفراعنة

يشتهر شهر يناير أو كما يعرف باسمه القبطي طوبة، بشدة برودته وله استعدادات خاصة سواء في الحياة عامة أو فيما يتعلق بالزراعة لتفادي انخفاض درجات الحرارة والبرد القارس خلاله، والذي يبدأ من 8 أو 9 يناير، ويقول الدكتور علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن شهر طوبة يعرف بشهر النماء والخصوبة ففيه يزداد الخير وتزهر الحقول.

ويوضح الدكتور فهيم، في حديث خاص لـ«الوطن» أن شهر طوبة وفق التوقيت الميلادي يشتهر بشدة البرودة لانخفاض درجات الحرارة خلاله، لافتا إلى أنه يبدأ من 8 أو 9 يناير، معلقا: كلمة طوبيا تعني غسيل أو تطهير وهي الكلمة المشتقة منها اسم الشهر أو يناير، وكان المصريون القدماء يقصدون تسميته بهذا الاسم، وشهر طوبة هو شهر الخصوبة والنماء موضحا أن شهر طوبة الحالي يوافق 1740 منذ حساب الشهر في عهد الفراعنة ويزامن يناير 2024 ميلادي.

طوبة شهر النمو وازدهار الزراعة

ويضيف، أن شهر طوبة اشتهر في عهد الفراعنة بأنه توقيت نمو الطبيعة لأسباب مناخية، أبرزها كثرة هطول المطر وتخصيب الأرض، لذا عرف شهر يناير عند المصري القديم بأنه أول شهر في موسم النمو، وتكسو الزراعات والنباتات الأراضي الزراعية وتزدهر الحقول وتكثر الخضروات والفاكهة والنباتات.

مزايا شهر طوبة للزراعة.. البرودة أجواء مناسبة

وتابع قائلا، إن أجواء شهر طوبة شديدة البرودة مميزة لبعض الزراعات، إذ أن أجوائه تمنح البرودة لبعض الأشجار المتساقطة والزيتون، مشيرا إلى أنها أجواء جيدة لتفريع القمح ومثالية للتزهير، كما يعد جيدا للعقد للبسلة والفول، مؤكدا على كونها أجواء جيدة للتحجيم الطبيعي في البطاطس الشتوي والبنجر والبصل والثوم المبكر، كما أنها أجواء إيجابية للتلوين والتحجيم الطبيعي للموالح.