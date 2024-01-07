أستاذ مناخ يحذر من 4 تقلبات جوية تضرب المحافظات مع أول أيام شهر طوبة

حذّر الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجغرافيا البيئة والمناخ والمسطحات المائية، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للجغرافيين، من 4 تقلبات بحالة الطقس، خاصة على المدن والمحافظات الساحلية، وذلك مع أول أيام شهر طوبة التي يحل يومها الأول الثلاثاء المقبل، وسط تقلبات مناخية كبيرة ومنخفض جوي شديد البرودة.

4 تحذيرات مع أول أيام شهر طوبة

وقال «علام»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن 4 تقلبات مناخية تضرب المحافظات، وذلك بالوجهين البحري والقبلي، وهي كالتالي:

منخفض جوي شديد البرودة يضرب المحافظات والبلاد مع أول أيام شهر طوبة.

تتعرض المدن الساحلية والمحافظات، إلى ظاهرة الندي والصقيع الثلجي خاصة في الساعات المتأخرة من الليل، وأمطار غزيرة.

تنشط سرعة الرياح بشكل كبير، والتي تؤدي لارتفاع حالة الأمواج بمياه البحر الأبيض المتوسط، بالسواحل الشمالية، والتي تؤثر علي حركة الصيد.

تزايد حدة الشعور بالبرد فجرا.

حالة الطقس المتقلب

وأشار أستاذ الجغرافيا البيئة والمناخ والمسطحات المائية، إلى أن حالة الطقس المتقلب والمنخفض الجوي شديد البرودة خلال الأيام الأولي من شهر طوبة، تكون حدته مع الساعات الأولي من كل صباح بفجر كل يوم، وهو الأمر الذي يتطلب من المواطنين الذين يخرجون من بيوتهم في مثل هذا التوقيت بارتداء ملابس ثقيلة، دون التهاون في هذا الأمر حفاظًا علي صحتهم من الإصابة بنزلات البرد الشديد.