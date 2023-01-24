رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

7 أيام متبقية على نهاية شهر طوبة وبداية أمشير.. «يا أهلا بالزعابيب»

كتب:

أحمد أبوضيف
02:52 ص | الثلاثاء 24 يناير 2023
الشتاء

الشتاء

أيام وتفصلنا عن بداية شهر أمشير وكما يطلق عليه شهر «أبو الزعابيب»، كما أنه الشهر المعروف لدى المزارعين بأنه الفترة التي يتم فيها «شتل الأشجار» بمختلف أنواعها، وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن شهر طوبة وأمشير وغيرهما هي من الشهور القبطية، لافتا إلى أن نهاية شهر طوبة متبقي عليه 7 أيام بدءاً من اليوم، حيث إن اليوم الثلاثاء يوافق 24 طوبة 1739 ميلادياً.

اليوم الثلاثاء 24 طوبة سنة 2023 ميلادية 

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ«الوطن»، أن الأربعاء المقبل الموافق 1 فبراير بداية شهر أمشير 1739، منوهاً بأن مواعيد وتواريخ الشهور الهجرية بختلف عن القبطية و أن لكل تاريخ منهم طرق حساباته، موضحاً أن شهر طوبة بعد من ابرد الشهور خلال فصل الشتاء  من كل عام .

21 فبراير غرة شهر شعبان 2023

وفي السياق ذاته، أوضح  رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر شعبان 2023 ستكون يوم 21 فبراير المقبل، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، موضحاً أن عدد أيامه سيكون 30 يوماً.

اقرأ المزيد:

برد «طوبة» ينعش مبيعات البطاطين والأسعار تبدأ من 100 جنيه للشعبي

الأرصاد تكشف عن 38 مدينة في قائمة الأكثر برودة غدا الجمعة.. 5 أيام طوبة

نوة الفيضة الكبرى تضرب بقوة.. المحافظات تحاصرها الأمطار وصقيع طوبة

«الأرصاد» تقدم 5 نصائح للتعامل مع برودة الطقس خلال شهر طوبة
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.