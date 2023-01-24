7 أيام متبقية على نهاية شهر طوبة وبداية أمشير.. «يا أهلا بالزعابيب»

أيام وتفصلنا عن بداية شهر أمشير وكما يطلق عليه شهر «أبو الزعابيب»، كما أنه الشهر المعروف لدى المزارعين بأنه الفترة التي يتم فيها «شتل الأشجار» بمختلف أنواعها، وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن شهر طوبة وأمشير وغيرهما هي من الشهور القبطية، لافتا إلى أن نهاية شهر طوبة متبقي عليه 7 أيام بدءاً من اليوم، حيث إن اليوم الثلاثاء يوافق 24 طوبة 1739 ميلادياً.

اليوم الثلاثاء 24 طوبة سنة 2023 ميلادية

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ«الوطن»، أن الأربعاء المقبل الموافق 1 فبراير بداية شهر أمشير 1739، منوهاً بأن مواعيد وتواريخ الشهور الهجرية بختلف عن القبطية و أن لكل تاريخ منهم طرق حساباته، موضحاً أن شهر طوبة بعد من ابرد الشهور خلال فصل الشتاء من كل عام .

21 فبراير غرة شهر شعبان 2023

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر شعبان 2023 ستكون يوم 21 فبراير المقبل، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، موضحاً أن عدد أيامه سيكون 30 يوماً.