الطقس في الأيام المقبلة بالمحافظات.. انخفاض الحرارة مع بدء شهر «طوبة»

تشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة بالمحافظات انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بقيم تصل لـ3 درجات، لتزداد حدة الصقيع والبرودة، وذلك بالتزامن مع انطلاق شهر «طوبة» الذي يُعرف بكونه أبرد الشهور، فيما يزداد سقوط الأمطار، وكثافة الشبورة المائية على الطرق في أغلب الأقاليم خلال الصباح، والتي تصل إلى حد الضباب في بعض الأوقات.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة بجميع المحافظات، ودرجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع، فضلًا عن أبرد مدينة في مصر.

الطقس في الأيام المقبلة

وتتعرض أغلب المحافظات، وفقًا لتوقعات الطقس في الأيام المقبلة، لانخفاض في درجات الحرارة بدءًا من غد الإثنين الموافق 8 يناير الجاري، بالتزامن مع انطلاق شهر «طوبة» أكثر شهور السنة برودة، ومن المتوقع استمرار سقوط الأمطار على عدة محافظات خلال الأيام المقبلة بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية.

وتعد سيوة أبرد مدينة في مصر إذ تسجل درجة الحرارة العظمى بها 20 درجة، والصغرى 7 درجات فقط، بينما من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بها أكثر خلال الفترة المقبلة، كما تشهد كاترين برودة شديدة خلال الليل لتصل لدرجة الحرارة الصغرى بها إلى 5 درجات، ونخل 5 درجات.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

وتشهد درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع انخفاضًا بقيم تصل إلى 3 درجات لتصل العظمى في القاهرة والوجه البحري إلى 19 درجة، والصغرى إلى 4 درجات فقط، وذلك لمدة تصل إلى شهر حيث يبدأ شهر «طوبة» يوم الثلاثاء 9 يناير الجاري وحتى الأربعاء 7 فبراير المُقبل، إذ من المقرر أن تكون كالآتي:

الطقس غدا في مصر

وتشهد حالة الطقس غدا في مصر الإثنين، كثافة الشبورة المائية خلال الفترة من 4 لـ 9 تقريبًا على مختلف الطرق والتي تصل إلى حد الضباب في بعض الأحيان.

أحوال الطقس لمدة أسبوع

وتتضمن حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30 وحتى 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط رياح على بعض المناطق بجنوب سيناء، والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وتشهد حالة الطقس يومي الخميس والجمعة في «الويك إند» سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، والسواحل الشمالية.