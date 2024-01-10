مجلس أمناء مستشفى دسوق العام بكفر الشيخ يناقش أعمال التطوير

عقد مجلس أمناء مستشفى دسوق العام بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعًا حضره اللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، والدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتورة سماح جاد، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور محمد عمر، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور علاء الأحول، مدير المستشفى، والدكتور علاء الشريف، نائب مدير المستشفى، والدكتور أيمن الجرواني، وكيل المستشفى، والدكتور محمد سليم، وكيل المستشفى، والدكتور عبد اللطيف شتا، وكيل المستشفى، والنائبة الدكتورة جميانة لويس، عضو مجلس النواب، والنائب المهندس عادل النجار، عضو مجلس النواب.

بدء اتخاذ إجراءات صيانة المصعد المُعطل منذ سنوات

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الهامة، أهمها سرعة بدء اتخاذ إجراءات صيانة المصعد المُعطل منذ سنوات، لضمان سلامة المرضى والعاملين بالمستشفى، وتفعيل قرارات المجلس سابقاً بالعمل بلائحة مالية 2017 مؤسسة علاجية، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

كما تم أيضًا مناقشة البدء في اتخاذ إجراءات مخاطبة وزارة الصحة والسكان بخصوص تركيب مصعد مبنى القسطرة الجديد، وذلك لتوفير مزيد من الراحة للمرضى.

وقرّر المجلس في نهاية الاجتماع تكليف الدكتور علاء الأحول، مدير مستشفى دسوق العام، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات في أسرع وقت ممكن.

توفير كافة الإمكانيات اللازمة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى

وأكد اللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، على اهتمام اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، بملف الصحة، وحرصه على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إلى أنّ وزارة الصحة والسكان حريصة على تطوير المنظومة الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وتقديم أفضل الخدمات للمرضى.