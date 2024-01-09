محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف شارع دمنهور بحي غرب

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، أعمال رصف شارع دمنهور بحي غرب مدينة كفر الشيخ، ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام الحالي، والذي يُعد من الشوارع الحيوية بالمدينة، وذلك تحت إشراف المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والجهاز المعاون له.

الانتهاء من رصف شارع دمنهور

وقال المحافظ إنّه تم الانتهاء من رصف شارع دمنهور بغرب مدينة كفر الشيخ، لافتًا أنّه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشدداً على الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقاً للجدول الزمني المحدد لأعمال الرصف في مواعيدها المقررة، والمواصفات الفنية المطلوبة، ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والطرق لرفع العبء عن كاهل المواطنين، مشيراً إلى ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانياً على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها إلى المعامل المتخصصة ومراجعة طبقة التشريب M.C.O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

مراعاة المواصفات الفنية خلال أعمال الرصف

وأوضح محافظ كفر الشيخ، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ، والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة، ومعايير الجودة المحددة، والانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.