المجلس الأعلى للجامعات يعلن «القائمة السوداء» للكيانات الجامعية الوهمية

أكد المجلس الأعلى للجامعات ووزراة التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار أعمال لجان الضبطية القضائية التابعة للوزراة في مواجهة ظاهرة انتشار المؤسسات والكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها للوزراة والجامعات المختلفة، وتقوم بمنح شهادات تعليمية مزورة، وتقديم الخدمة التعليمية للطلاب دون سند قانوني أو الحصول على التراخيص اللازمة.

المؤسسات التعليمية غير المعتمدة

وأوضح المجلس وفقا لتقرير صادر عنه، أن الوزراة بالتنسيق مع المجلس، قامت بالكشف عن أسماء وبيانات الكيانات الوهمية تحت مسمى «القائمة السوداء للكيانات الجامعية الوهمية»، لتحذير الطلاب، مؤكدا أنه يجب على الطلاب الحذر من تلك الكيانات الوهمية والتواصل مع الوزراة والمجلس للاطلاع على تفاصيل المؤسسات المعتمدة داخل مصر وخارجها، مؤكدا أن لجنة الضبطية القضائية بالتنسيق مع الجهات المعنية تقوم بمداهمة وغلق الكيانات وإحالتها للنيابة العامة وفقا للقوانين التي أقرها قانون تنظيم الجامعات في هذا الشان.

وتستعرض «الوطن» في الصور التالية أسماء وبيانات المؤسسات التعليمية الوهمية داخل جمهورية مصر العربية وفقا لتقرير صادر عن المجلس.