إصابة نادرة تهدد صفقة الأهلي الجديدة.. صحيفة إنجليزية تكشف التفاصيل.. عاجل

أصبح اللاعب الفلسطيني وسام أبوعلي لاعبا في النادي الأهلي قادما من نادي سيريوس السويدي في صفقة تاريخية للنادي السويدي بقيمة مالية وصلت لـ2 مليون يورو، حيث وصل اللاعب خلال الساعات الماضية لمطار القاهرة تمهيدًا لاستكمال الكشف الطبي ومن ثم الإعلان عن الصفقة.

وسام أبو علي حينما كان يلعب ضمن صفوف فينديياسيل الدنماركي وبالتحديد في موسم 2022-2021 تعرض لكدمة رؤية وسقط خلال إحدى المباريات في الملعب لينقل إلى المستشفى ويغيب عن فريقه لمدة 28 يوما حسب موقع ترانسفير ماركت الذي أكد على أن إصابته كانت كدمة رؤية.

وكشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن وسام أبو علي انهار داخل الملعب بعد مرور ساعة خلال مباراة لفريقه ليكون الجميع في صدمة تشبه صدمة سقوط النجم الدنماركي كريستيان إريكسن خلال بطولة يورو 2020 بعدما تعرض صانع ألعاب إنتر ميلان لسكتة قلبية خلال المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في دور المجموعات ضد فنلندا.

وتعتبر الإصابة التي تعرض لها وسام أبو علي وسقوطه بالملعب نادرة بالنسبة للاعبين وكذلك للاعب نفسه لم يتعرض لها من قبل.

وعانى اللاعب من مشكلة في القلب مع نفس الفريق وتغيب عن فريقه لمدة 201 يوما مما تسبب في قلق الكثير من جماهير القلعة الحمراء.

اللاعب خلال الفحص الطبي المبدئي لم تظهر أي علامات تخص القلب وكذلك الكدمة الرؤية ولكن هناك فحص طبي شامل سيخضع له بالقاهرة بعد الوصول من أجل الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة.

ووضع الأهلي بندًا في العقد المبرم بينه وبين اللاعب، بإلغاء العقد حال عدم اجتياز اللاعب للفحص الطبي.