عاجل.. تعليق صادم من المستشفى المعالج للعامري فاروق بشأن حالته الصحية

كشف مصدر طبي بمستشفى في الشيخ زايد، والذي يرقد به العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، آخر تطورات حالته الصحية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للوطن سبورت: «الحالة الخاصة للعامري فاروق ليست سهلة نهائيًا نتمنى من الجميع الدعاء له، لأن الوضع غير جيد بالمرة ولا يوجد تحسن، ولكن هناك أمل بأن تتحسن الحالة خلال الساعات المقبلة.. نأمل ذلك».

الشائعات تطول العامري فاروق

وكانت الشائعات قد طالت نائب رئيس النادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن حالته الصحية، إلا أن شقيقه خالد العامري علق على هذه الشائعات وكتب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : «يا جماعة أخي العامري على قيد الحياة ومحتاج دعواتكم بالشفاء ليه الناس بتكتب حاجات غير سليمة، رجاء الدعاء له بالشفاء والصحة والعافية، اللهم اشفه بشفاك وداوه بدواك».

وتتواجد أسرة العامري فاروق باستمرار في المستشفى من أجل متابعة حالته بجانب مجلس إدارة القلعة الحمراء فقط، خاصة وأن الأسرة تمنع تواجد أي فرد باستثناء المقربين.