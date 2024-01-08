سر 3 تريندات تصدرت «X».. رعب بسبب العامري فاروق وتصريح صادم لميدو

لا شك أن السوشيال ميديا باتت قوة لا يمكن إغفالها، ما ظهر جليًا في الآونة الأخيرة، بعدما تحكمت مواقع التواصل الاجتماعي في الرأي العام بقضايا مجتمعية عدة، ففي الساعات الماضية، تصدرت محركات البحث على «تويتر» بعد الملفات والقضايا التي شغلت أذهان رواد موقع التغريدات القصيرة «إكس».

سر تصدر العامري فاروق لتريند تويتر

«العامري فاروق».. يعد نائب رئيس النادي الأهلي، الاسم الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أنباء وفاته التي انتشرت في الساعات الأولى من صباح اليوم، قبل تكذيبها من قبل شقيقه خالد العمري، ليؤكد أنه في حالة حرجة ويحتاج إلى الدعاء.

حزن بسبب وائل الدحدوح

«وائل الدحدوح».. لا صوت يعلو فوق الكارثة الإنسانية التي يعيشها وائل الدحدوح الصحفي الفلسطيني، الذي فقد جزء كبير من عائلته جراء الحرب على غزة، وكان أخرهم حمزة وائل الدحدوح الصحفي الفلسطيني، الذي ورث المهنة عن والده، وتوفى أثناء تأدية عمله، بقصف إسرائيلي عاشم.

ميدو يثير الجدل بسبب زيزو وفتوح

«ميدو».. دائمًا يرافق ظهور الإعلامي ونجم الزمالك أحمد حسام ميدو حالة من الجدل، بسبب تصريحاته الجريئة وآرائه المثيرة للجدل في بعض الأحيان، والتي كان آخرها حديثه عن مصير ثنائي الزمالك أحمد السيد زيزو وأحمد فتوح داخل القلعة البيضاء، بالتأكيد على أن مجلس إدارة النادي الأبيض في مفاوضات مع نادي الشباب السعودي من أجل بيع زيزو، مع وجود احتمالية لرحيل فتوح رغم تجديد عقده، وذلك في تصريحات تلفزيونية.

مبابي التريند الدائم

«مبابي».. كيليان مبابي نجم فرنسا وباريس سان جيرمان، يتصدر تريند السوشيال ميديا بشكل يومي، مع ارتباط اسمه منذ سنوات بالانتقال إلى ريال مدريد، لكن تلك المرة سيكون المهاجم الفرنسي على بعد أشهر قليلة من انتهاء عقده مع البي إس جي، والانتقال إلى أي ناد بشكل مجاني، مع نهاية الموسم، والتوقيع لأي نادي في يونيو المقبل.