مظاهرة حب لدعم العامري فاروق على السوشيال ميديا: «محتاجين معجزة»

مظاهرة حب ودعم استثنائية، نالها العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، الذي يرقد في العناية المركزة، منذ أكثر من شهرين، بعد تعرضه لنزيف حاد في المخ، وعدم استقرار في حالته الصحية، ما استدعى استمراره في المستشفى تحت رعاية الأطباء طوال تلك الفترة، وبعد شائعة وفاته انقلبت وسائل التواصل الاجتماعي بالدعم والمواساة لأسرته ومحبيه.

مظاهرة حب للعامري فاروق على «السوشيال ميديا»

«نضيء شمعة ونطلب من الرب رجاءنا ومعيننا».. هكذا كان جزءا من الدعم الذي ناله العامري فاروق، الذي يمر بفترة حرجة على مستوى الحالة الصحية، بعد تأكيد الأطباء أن حالته تتدهور بشكل كبير في الساعات الأخيرة.

وكان العامري فاروق حاضرًا بسيرته في احتفالات الأقباط بأعياد عيد الميلاد، إذ قام أحدهم بممارسة طقوس عيد الميلاد، بإشعال شمعة من أجل إرسال أمنياته بالشفاء العاجل للعامري فاروق: «أيها الرب الطبيب الأعظم إليك نأتي بكل ثقة واثقين بعظمة رحمتك وعمق حنانك بالأخص على المرضى والمتألمين، ضع بين يديك المريض العامري فاروق راجين من جلالك أن تلمسه بيدك لمسة شفاء».

سيل من الدعوات والدعم حصل عليه العامري فاروق وأسرته من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سواء المنتمين للأهلي أو أندية أخرى، خاصة بعد انتشار شائعات وفاته إثر تدهور حالته الصحية، وقال أحدهم: «كل الأخبار بتقول إن الأستاذ العامري فاروق دلوقتي بين يدي الله ومحتاج معجزة من المولى سبحانه وتعالى علشان يقوم بالسلامة، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، ادعوا له يا شباب».

وبات العامري فاروق الأعلى تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد شائعات وفاته، ما جعل البعض يشعر بالغضب الشديد من عدم التدقيق في المعلومة قبل تداولها خاصة أنها أصابت الجميع بالحزن الشديد، وكتب أحدهم: «انعدمت الإنسانية مقابل المال كيف لتلك المواقع والصفحات أن تشيع خبر وفاة العامري فاروق وهو ما زال على قيد الحياة ضاربين بكل القيم عرض الحائط وتناسوا أن له أهل ومحبين بالملايين سببتم لهم الحزن والضيق منكم لله».

شوبير يتحدث عن حالة العامري فاروق

لم تكن الدعوات والدعم من قبل الجماهير فقط، بل تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن الحالة الصحية للعامري فاروق، وأكد أنه يمر بمرحلة صعبة للغاية، فيما طالب ماهر همام، لاعب الأهلي السابق، الجماهير بالدعوات لصديقه العامري فاروق عبر حسابه على فيسبوك: «دعواتكم للصديق العزيز العامري فاروق فهو في أشد الاحتياج لهذا الدعاء»، وحرص شقيقه خالد العامري على توضيح وتصحيح حقيقة شائعات الوفاة، مطالبًا الجميع بتحري الدقة حتى لا يصيبوا الأسرة بحالة من الرعب والقلق.